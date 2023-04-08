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العراق يدين الهجوم على مطار السليمانية ويطالب تركيا بالاعتذار

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السبت، 08-04-2023 01:36 م

العراق يدين الهجوم على مطار السليمانية ويطالب تركيا بالاعتذار

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الوكيل الإخباري- دانت الرئاسة العراقية، اليوم السبت، الاعتداء المسلح على مطار السليمانية الدولي، مطالبة الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي.

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وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها اليوم، إن العمليات العسكرية التركية تتكرر ضد إقليم كردستان العراق، وآخرها قصف مطار السليمانية المدني.


وطالب البيان، الحكومة التركية بـتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية.


يذكر أن المطار تعرض لقصف مسلح مساء أمس الجمعة وتسبب بأضرار مادية.

 




 

 


 

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