العراق يطبق التجنيد الاجباري

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء تطبيق خدمة التجنيد الالزامي في الجيش العراقي.

اضافة اعلان



وقالت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم، "شرعنا بإقرار قانون التجنيد الالزامي- خدمة العلم"، مشيرة الى أن "خدمة العلم التي تم رفعها للبرلمان لإقرارها ستكرّس القيم الوطنية". وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في تغريدة على (تويتر)، "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، وهو إقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط".

بترا