الفاو: أكثر من 20 مليون شخص يواجهون جوعاً حاداً في السودان

الوكيل الاخباري- حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن 20.3 مليون شخص في السودان يواجهون جوعاً حاداً .

اضافة اعلان



وحسب المنظمة التي تتخذ من العاصمة الإيطالية مقراً لها، تشير التوقعات إلى أن 42 بالمئة من السكان يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والتي تفاقمت بسبب الاضطرابات في السوق والارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية، مما يعيق الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وفق ما نقلته اليوم الخميس وكالة آكي الإيطالية للأنباء .



وناشدت (الفاو) على وجه السرعة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 65 مليون دولار لمساعدة أكثر من ستة ملايين شخص ودعم المزارعين للاستعداد لموسم الزراعة القادم.



وأعربت عن قلقها إزاء التوقعات للفترة من تشرين الأول 2023 إلى شباط 2024 – حيث من المحتمل أن يواجه حوالي 15 مليون شخص أزمة غذائية.