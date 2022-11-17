الفاو تدرس توريد الحبوب مجانا للدول الفقيرة

الوكيل الاخباري - قال أوليغ كوبياكوف مدير قسم التواصل مع روسيا في منظمة "الفاو"، إن المنظمة تدرس اقتراح موسكو حول توريد نصف مليون طن من الحبوب مجانا للدول الفقيرة.

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وأضاف ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) في حديث لوكالة "نوفوستي": "أؤكد لكم أنه تم الاستماع إلى اقتراح السلطات الروسية، بما في ذلك الأمم المتحدة".



ونوه كوبياكوف، بأن "العمل يجري على قدم وساق حاليا في الأمم المتحدة في مجال دراسة وبحث هذا الموضوع، لأن صفقة الحبوب وكذلك تنفيذ المذكرة التي وقعتها روسيا مع الأمم المتحدة، تقع تحت الإشراف الشخصي لنائب الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث والمديرة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان".

روسيا اليوم