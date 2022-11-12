البيت الأبيض يشيد بـ "النصر الاستثنائي" في خيرسون

الوكيل الإخباري - أشاد البيت الأبيض، اليوم السبت، بما اعتبر أنه "نصر استثنائي" لأوكرانيا بعد استعادة قواتها مدينة خيرسون إثر الانسحاب الجيش الروسي منها.

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وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين، "يبدو أن الأوكرانيين حققوا لتوهم انتصارا استثنائيا: العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحرب عادت الآن تحت العلم الأوكراني وهذا أمر رائع جدا".



وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، استكمال انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يقسم مقاطعة خيرسون الأوكرانية، ما يمثل "نكسة أخرى مهينة لموسكو" في حربها ضد أوكرانيا، وفق إعلام أمريكي.



واعتبر سوليفان أن انسحاب القوات الروسية ستكون له "تداعيات استراتيجية أوسع"، بما في ذلك التخفيف من حدة التهديد الذي تشكله روسيا على المدى الطويل على مدن أخرى في جنوب أوكرانيا، مثل أوديسا.

وأضاف "هذه لحظة عظيمة وهي نتيجة مثابرة ومهارة مذهلتين لدى الأوكرانيين، بدعم موحد ومتواصل من الولايات المتحدة وحلفائنا"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

الأناضول