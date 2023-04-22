السبت 22-04-2023
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السبت، 22-04-2023 11:21 ص

القرم.. سماع أصوات انفجارات والرئيس يكشف السبب

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الوكيل الاخباري- قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، إن سبب الصوت الذي سمعه سكان شبه الجزيرة اليوم، يعود إلى عمل منظومة الدفاع الجوي في الجمهورية.  

وأضاف رئيس جمهورية القرم في تعليق له على قناته في تيلغرام: "انطلقت للعمل في السماء فوق القرم، وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي".

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ولم يقدم أكسينوف أية تفاصيل وفقط قال: "لم تقع أي أضرار أو إصابات خلال ذلك".
وحث رئيس الجمهورية، جميع المواطنين على التزام الهدوء، وإيلاء الثقة فقط لمصادر المعلومات الرسمية المعروفة.


تتعرض القرم، باستمرار للهجوم من قبل طائرات بدون طيار الأوكرانية. وفي 8 أبريل، تم إسقاط  فوق مدينة فيودوسيا صاروخ أطلق من أوكرانيا.
يسود في شبه الجزيرة الروسية، المستوى الأصفر، المرتفع من التهديد الإرهابي. وفي فبراير الماضي، تم تمديده إلى أجل غير مسمى.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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