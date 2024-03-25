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القضاء الروسي يصدر حكما أوليا على منفذي هجوم "كروكوس"

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الإثنين، 25-03-2024 09:54 ص

القضاء الروسي يصدر حكما أوليا على منفذي هجوم "كروكوس"

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الوكيل الإخباري- قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو يوم أمس الأحد 24 مارس، بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.

وقضت المحكمة بحبس ميرزويف داليرجون الذي اعترف أمام المحكمة بذنبه بالكامل حتى 22 مايو.

وعلى إثر ذلك قررت المحكمة حبس المتهم الثاني سعيد كرامي مورودالي راشاباليزودا لنفس الفترة المذكورة أعلاه.

وقررت المحكمة كذلك حبس المتهمين شمس الدين فريدوني وفايزوف محمدسوبير لنفس الفترة على ذمة التحقيق.

وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

من جانبها، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، أنه تم بعد ظهر يوم 24 مارس، تنفيذ إجراءات التحقيق معهم.

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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