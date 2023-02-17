القوات الجوية الأمريكية تمنع "أسطول طائرات" من التحليق

الوكيل الاخباري-

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أمرت القوات الجوية الأمريكية، بإيقاف أسطولها بالكامل من ناقلات KC-135 وطائرات الاستطلاع RC-135 و WC-135، لفحصها بسبب مخاوف من أن ذيولها قد تسقط في الجو.وحسب موقع air and space forces، فإن الأمر الفني للامتثال للوقت (TCTO)، الصادر في 14 فبراير، يؤثر على مئات الطائرات، مبينا أن مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية قال إن "عمليات التفتيش يجب أن تستغرق 30 دقيقة فقط".وصدر أمر الإيقاف، بعد أن تم نشر مذكرة تفصيلية عن المشكلة على صفحة "فيسبوك" غير الرسمية amn / nco / snco، أشارت إلى أن القوات الجوية اشترت 280 دبوسا رأسيا للتركيب الطرفي (دبابيس ذيل) من مورد بين عامي 2020 و2022 ، لكن تقرير نقص الجودة اللاحق خلص إلى أن الأجزاء كانت معيبة. ووجد تحليل دبابيس أنهما كانا بحجم غير صحيح، ومصنوعين من مادة خاطئة، وغير مطليين بشكل كاف.وقال الكولونيل مايكل كوفالتشيك، رئيس قسم المواد في قسم Legacy Tanker، التابع لمركز إدارة دورة الحياة، في بيان إن قرار إيقاف الأسطول بأكمله لإجراء عمليات التفتيش جاء "بدافع من الحذر الشديد، بعد التشاور مع خبرائنا الهندسيين"، مؤكدا "أننا نعمل عن كثب مع قيادة التنقل الجوي وجميع المستخدمين التشغيليين ونتوقع أن يتم فحص جميع الطائرات التي يحتمل أن تتأثر".اعتبارا من 12 فبراير، تم فحص 90 طائرة، ووجد أن 24 طائرة كانت فيها البراغي غير مثبتة بشكل محكم، وقد أعيد تشغيلها بعد حل المشكلة.