القوات العراقية تعلن مقتل 5 إرهابيين في كركوك

الوكيل الاخباري - أعلنت القوات العراقية، اليوم الأحد، مقتل 5 عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في كركوك.
وقالت قيادة القوات العراقية، في بيان، تمكنت القوات العراقية، من رصد 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة تركلان بمحافظة كركوك واشتبكت مع العصابة الإرهابية.
وأضافت أن العملية أدت إلى مقتل جندي وإصابة ضابط.
وأشارت إلى أن القوة العسكرية قتلت 5 إرهابيين ضمن قاطع محافظة كركوك.
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