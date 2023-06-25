القوات العراقية تعلن مقتل 5 إرهابيين في كركوك

الوكيل الاخباري - أعلنت القوات العراقية، اليوم الأحد، مقتل 5 عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في كركوك.



وقالت قيادة القوات العراقية، في بيان، تمكنت القوات العراقية، من رصد 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة تركلان بمحافظة كركوك واشتبكت مع العصابة الإرهابية.



وأضافت أن العملية أدت إلى مقتل جندي وإصابة ضابط.



وأشارت إلى أن القوة العسكرية قتلت 5 إرهابيين ضمن قاطع محافظة كركوك.

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