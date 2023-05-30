الكشف عن نوعية ومميزات المسيّرات التي هاجمت موسكو

الوكيل الإخباري- قال رئيس مركز تطوير تكنولوجيات المواصلات أليكسي روغوزين إن المسيّرات التي هاجمت صباح يوم 30 مايو موسكو وضواحيها تم تصنيعها كطائرات غير مأهولة.



وذلك وفقا لمخطط "البطة" الإيرودينامي حيث يركّب محرك الاحتراق الداخلي العامل بالبنزين في مؤخرة الطائرة.



وأوضح أن مثل هذه المسيّرات لا يمكن التأثير عليها بوسائل الحرب الإلكترونية. فيما يمكن إسقاطها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الكلاسيكية.



وحسب روغوزين فإن كلفة مثل هذا الدرون يتراوح بين 30000 و200000 دولار. كما يتراوح مدى عمله بين 400 و1000 كيلومتر. ويحمل الدرون الشحنات الجوفاء من طراز " كا زي - -6".

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روسيا اليوم