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الخميس، 04-11-2021 02:00 م

الكويت تشكل لجنة تحقيق بحادثة هبوط وإقلاع طائرتين بالوقت نفسه

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الوكيل الإخباري-شكلت دولة الكويت، اليوم الخميس، لجنة تحقيق في مقطع فيديو متداول، يرصد طائرتين نفذتا في وقت متقارب هبوطا وإقلاعا.

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وقال الطيران المدني، في بيان، ردا على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول هبوط وإقلاع طائرتين في مطار الكويت الدولي، إنه "تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الواقعة"، مؤكدا أنه "ستتم محاسبة من يثبت تقصيره، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".


وأوضح أنه "يعمل على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، وفق المعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات"

وكان مقطع فيديو متداول، رصد محاولة طائرة الهبوط في مطار الكويت، على ذات مسار طائرة كانت تستعد للإقلاع، قبل أن تتفادى الطائرة الهبوط، بعد التنبه للطائرة الأخرى.

وأوضح الكابتن الطيار عبدالله الغامدي، في تفاصيل الواقعة أن "الطيار وصل للحد الأدنى من الارتفاع، ولم يحصل على الإذن بالهبوط، في الوقت الذي لا تزال فيه الطائرة الأخرى بالمدرج"، مبينا أن الأصل في مثل هذه الحالات، إلغاء الهبوط واتباع طريق الهروب المرسوم والمعروف مسبقا، لتفادي التقارب بين الطائرات.

روسيا اليوم

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