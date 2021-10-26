فيديو لأمير قطر وولي عهد الكويت ومحمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل

الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف "تقدير واحترام" من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مع ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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ويظهر مقطع الفيديو لحظات من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لهما، خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث حاول أمير قطر تقديم ولي عهد الكويت للسلام على ولي العهد السعودي، فيما وصف بأنه جاء "تقديرا لفارق السن".

كما يظهر عناقا حارا بين ولي عهد الكويت والأمير محمد بن سلمان وهو الأمر الذي أثار تفاعلا أيضا بين نشطاء.