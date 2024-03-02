الكويت تمنع نشر أي إعلانات بمنصات التواصل تخص تجمعات أو مسيرات غير مرخصة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، منع نشر أي إعلانات تخص تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.

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‏وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، بالجميع، الالتزام بالقوانين المنظّمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.



وأكّدت الوزارة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الخروج في تجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرّض للمساءلة القانونية، كما يمنع نشر أي إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.



‏وشدّدت الإدارة على أن وزارة الداخلية لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار اليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.



وأكّدت أنه ‏بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، يمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظّمة واللوائح الموضوعة.

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