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الأحد، 17-01-2021 12:14 م

الكويت.. موجة برد قارس خلال أيام

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الوكيل الاخباري - تنتظر الكويت موجة برد شديدة تبدأ الأربعاء المقبل، بحسب توقعات خبراء الأرصاد، حيث من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية في بعض المناطق.

ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن خبير الأرصاد الجوية الكويتي محمد كرم، حذر من أن البلاد على أعتاب موجة برد تبدأ من مساء الأربعاء المقبل.

وقال كرم: "تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الـ 4 درجات مئوية في المناطق السكنية، بينما ستصل درجة الحرارة إلى الصفر في المناطق المكشوفة والصحراوية".

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ولفت إلى أن "موجة البرد تستمر من مساء الأربعاء حتى يوم السبت المقبل، وذلك بفعل المرتفع الجوي السيبيري القادم من غرب روسيا"، مشيرا إلى أنه سيكون مصحوبا برياح شمالية غربية.

 

وأوضح خبير الأرصاد الكويتي أن "انخفاض درجات الحرارة سيكون ملحوظا خلال فترة المساء، فيما لا تتجاوز درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة 14 درجة مئوية".

سبوتنيك

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