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الثلاثاء، 05-01-2021 09:20 ص

الكويت تعتزم إحالة 60 قياديا بدرجة وزير للتقاعد

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الوكيل الإخباري- كشفت مصادر أن قرار مجلس الوزراء الكويتي بشأن إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من نهاية الشهر الجاري لمن تجاوزت مدة تعيينه 4 سنوات، يشمل أكثر من 60 قياديا بدرجة وزير في جميع الجهات الحكومية.

ونقلت صحيفة ”الجريدة“ المحلية عن مصادر قولها إن ”القرار يشمل هؤلاء الستين قياديا مع إمكانية استثناء بعضهم“، مبينة أن ”القرار يهدف إلى تأقيت منصب (بدرجة وزير) بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، بخلاف المعمول به سابقا، إذ كانت مدة التعيين مفتوحة“.

وكان مجلس الوزراء أعلن باجتماعه الأسبوعي مساء الاثنين، موافقته على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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