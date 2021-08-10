المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل السعودية

الوكيل الاخباري- يشهد المسجد الحرام توافد أعداد من ضيوف الرحمن من المعتمرين من داخل المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية.

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وقد تم إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء .



ويسرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات المعنية عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، ووفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات .

المصدر: بترا