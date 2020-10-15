المغرب: إعادة فتح شواطئ أغادير بعد إغلاقها بسبب كورونا

الوكيل الاخباري- أقرت سلطات ولاية سوس ماسة في أغادير بالمغرب إعادة فتح شواطئها، بعد فترة إغلاق لا تـزيد عن شهر بسبب التطور الخطير للحالة الوبائية في المنطقة، من حيث عدد المصابين أو الضحايا.

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وأعلنت السلطات المغربية أن من بين التدابير التي اتخذتها سلطات الولاية ،أمس الأربعاء، تحديد توقيت الإغلاق بالنسبة للمطاعم عند الساعة الحادية عشرة ليلا، وتغيير توقيت إغلاق المركب التجاري سوق الأحد وتحديده في السابعة مساء.

"الالتزام مطلوب من جميع فئات المجتمع لتظافر الجهود من أجل إنجاح محاصرة الوباء والمساهمة في العودة التدريجية للحركة الاقتصادية والحماية الاجتماعية"، وفق السلطات.

المصدر: روسيا اليوم







