الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

كندا تسجل وفاة جديدة بكورونا

المعايعة يكشف للوكيل تفاصيل تسمم الأشقاء الأربعة بمأدبا

تحذير أمني جديد للأردنيين

تعليق دوام مؤسسة حكومية بسبب كورونا

أسعار الذهب الخميس 15/10/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفــاع على الحــرارة

التعلم عن بُعد ... مشاكل تتفاقم ولا حلول جذرية حتى الان

مع بدء موسم الزيتون .. رسالة عاجلة ومطالب لا تحتمل التأجيل

التحذير من الوصول الى سيناريو كارثي للقطاع الصحي في المملكة




الخميس، 15-10-2020 08:02 ص

المغرب: إعادة فتح شواطئ أغادير بعد إغلاقها بسبب كورونا

94


الوكيل الاخباري- أقرت سلطات ولاية سوس ماسة في أغادير بالمغرب إعادة فتح شواطئها، بعد فترة إغلاق لا تـزيد عن شهر بسبب التطور الخطير للحالة الوبائية في المنطقة، من حيث عدد المصابين أو الضحايا.

اضافة اعلان

وأعلنت السلطات المغربية أن من بين التدابير التي اتخذتها سلطات الولاية ،أمس الأربعاء، تحديد توقيت الإغلاق بالنسبة للمطاعم عند الساعة الحادية عشرة ليلا، وتغيير توقيت إغلاق المركب التجاري سوق الأحد وتحديده في السابعة مساء.

 

"الالتزام مطلوب من جميع فئات المجتمع لتظافر الجهود من أجل إنجاح محاصرة الوباء والمساهمة في العودة التدريجية للحركة الاقتصادية والحماية الاجتماعية"، وفق السلطات.

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الغ

أمريكا تقلل من أهمية الصاروخ الكوري المرعب

ج

الجزائر .. قضية الصحراء الغربية قضية استعمار

000_1WF0R3

ترامب يهاجم مواقع التواصل الاجتماعي

ec_134_1

تمدد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا لستة أشهر

1250d6a6-3f06-423f-98bc-d72f76f6caa5_16x9_1200x676

خرق جديد لهدنة وقف اطلاق النار في كاراباخ

ff

الجزائر : زيارة رسمية اليوم يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي

أخبار متعلقة
منج

تركيا.. وفاة عامل في انفجار منجم للفحم

ايوا

وفاة و11 جريحا بإطلاق للرصاص في ولاية أيوا الأمريكية