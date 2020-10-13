تركيا.. وفاة عامل في انفجار منجم للفحم

الوكيل الإخباري- أدى انفجار وقع في منجم للفحم بولاية جوروم التركية، إلى وفاة عامل وإصابة 3 آخرين بجروح، اثنان منهم بحالة حرجة.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن الانفجار وقع نتيجة انضغاط غاز الميثان داخل المنجم، وكذلك إلى نقل العمال المصابين إلى مستشفى بالولاية.
المصدر : روسيا اليوم
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