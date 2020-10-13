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الثلاثاء، 13-10-2020 02:21 م

اثنان بحالة حرجة

تركيا.. وفاة عامل في انفجار منجم للفحم

منج
توضيحية


الوكيل الإخباري- أدى انفجار وقع في منجم للفحم بولاية جوروم التركية، إلى وفاة عامل وإصابة 3 آخرين بجروح، اثنان منهم بحالة حرجة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الانفجار وقع نتيجة انضغاط غاز الميثان داخل المنجم، وكذلك إلى نقل العمال المصابين إلى مستشفى بالولاية.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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