تركيا.. وفاة عامل في انفجار منجم للفحم

الوكيل الإخباري- أدى انفجار وقع في منجم للفحم بولاية جوروم التركية، إلى وفاة عامل وإصابة 3 آخرين بجروح، اثنان منهم بحالة حرجة.



وأشارت مصادر صحفية إلى أن الانفجار وقع نتيجة انضغاط غاز الميثان داخل المنجم، وكذلك إلى نقل العمال المصابين إلى مستشفى بالولاية.

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المصدر : روسيا اليوم

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