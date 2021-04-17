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السبت، 17-04-2021 08:58 ص

المغرب يرسل 8 طائرات محملة بالمساعدات الغذائية للبنان

المغرب


الوكيل الإخباري - أعلن المغرب أنه أرسل 8 طائرات عسكرية محملة بـ 90 طن من المساعدات الغذائية إلى لبنان.

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وجاء في بيان صادر عن السلطات المغربية أنه "بتعليمات من الملك محمد السادس أقلعت مساء الجمعة، ثمان طائرات عسكرية مغربية محملة بـ90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني".


وأضاف البيان "يأتي القرار الملكي بنقل هذه المساعدات التي تتكون من مواد غذائية أساسية جوا، استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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