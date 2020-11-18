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الأربعاء، 18-11-2020 01:26 ص

الملك سلمان يعتمد 7 قرارات جديدة

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الوكيل الاخباري - عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعا، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، امس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الثلاثاء، عن وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس وافق على القرارات التالية:


أولا: اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.


ثانيا: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية ووزارة الصحة العراقية، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

 

ثالثا: إسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين (الجنوب إفريقية، والتونسية)، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.


رابعا: نظام الضمان الاجتماعي.


خامسا: تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الصادرين في دورته (التاسعة والثلاثين) القاضيين باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


سادسا: تعيين مجموعة من المسؤولين ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.


سابعا: ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض).

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

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