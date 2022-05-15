الأحد 15-05-2022
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الأحد، 15-05-2022 10:32 ص

الناتو: سندرس مقترح انضمام فنلندا والسويد للحلف بشكل إيجابي

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الوكيل الاخباري- قال نائب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "الناتو"، ميرسيا جيوانا، إن فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة مقترح انضمامهما للحلف بشكل بناء وإيجابي.

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وأكد جيوانا، في تصريحات، اليوم الأحد، قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "نحن نعي العملية الديمقراطية الجارية في فنلندا والسويد، وإن كانتا تسعيان للعضوية فأنا أثق أن الحلفاء سيدرسون الأمر بشكل بناء وإيجابي".

وأضاف: "فنلندا والسويد هما بالفعل من أقرب حلفاء الناتو ولديهما جيوش قوية ويسهمان بالفعل"، مشيرا إلى أنه "إذا تقدم البلدان للعضوية في الأيام المقبلة فسوف نكون قادرين على الترحيب بهما والبحث عن طرق للوفاء بشروط الانضمام".

وتابع: "ناقشنا الموقف التركي بشكل صريح، وتركيا حليف مهم وأعربت عن مخاوفها، وتم التعاطي مع تلك المخاوف بين الحلفاء والأصدقاء"، مشددا على أن "للدول الحق في اختيار طريقها، بما في ذلك الانضمام للناتو، وهذا ليس مجالا للفيتو من أي أحد آخر".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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