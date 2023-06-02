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الجمعة، 02-06-2023 09:29 م

الهند : 50 قتيلا على الأقل في حادث تصادم ثلاثة قطارات

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الوكيل الإخباري - لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم، وجرح أكثر من 300 آخرين في حادث تصادم لثلاثة قطارات في ولاية أوديشا الهندية.

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وذكرت قناة NDTV أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة قرب مدينة بالاسور بولاية أوديشا.


ووفقا للمعلومات الأولية، خرج قطار الركاب بنغالور - كلكتا عن مساره جزئيا بعد اصطدامه بقطار ركاب، وانتهى المطاف ببعض العربات على المسارات المجاورة، ما أسفر عن اصطدام قطار سريع من طراز Coromandel Express بالحطام و انحرافه عن مساره.


وتم تنبيه كافة المرافق والمستشفيات الطبية في بالاسور وضواحيها بضرورة الاستعداد لاستقبال الضحايا.


وتخشى السلطات من أن يظل العديد من الركاب محاصرين في العربات المتضررة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.


وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه في الحادث. وقال في تغريدة على "تويتر": "في ساعة الحداد هذه، أفكاري مع أسر الضحايا. أتمنى للضحايا الشفاء العاجل. لقد أجريت محادثة مع وزير السكك الحديدية أشويني فايشناف وناقشت الوضع".


 




 

 


 

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