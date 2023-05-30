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الثلاثاء، 30-05-2023 01:23 م

الهند تحضّر لإطلاق مركبتها الجديدة لاستكشاف القمر

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الوكيل الإخباري - ذكرت قناة Wion التلفزيونية أن الهند تستعد لإطلاق مركبتها الاستكشافية الجديدة إلى القمر.

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وتبعا للقناة فإن مركبة Chandrayaan-3 الروبوتية المخصصة لاستكشاف القمر تم تسليمها لمركز ساتيش داوان الفضائي الهندي استعدادا لإطلاقها.


وأشارت القناة إلى أن المركبة تم نقلها من مركز التصنيع والتصميم UR Rao في بنغالور إلى مركز ساتيش داوان لإجراء الاختبارات النهائية عليها وتزويدها بالوقود، ونقلت بوسائل نقل خاصة تحميها من الغبار وتؤمن درجات الحرارة والرطوبة اللازمة، وتمت مراعاة معايير الأمن والسرية أثناء عملية النقل.


ويعمل مركز ساتيش داون الفضائي حاليا على تجهيز أكبر صاروخ فضاء هندي من نوع LVM3، تم تصميمه خصيصا لإطلاق مركبة Chandrayaan-3 إلى الفضاء.


وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)قد أشارت في وقت سابق إلى أن بعثتها الفضائية الثالثة لاستكاف القمر ستتضمن هبوط مركبة روبوتية على سطحه، وكان من المقرر إطلاق هذه البعثة عام 2021 لكن تم تأجيل المشروع بسبب ظروف انتشار وباء كورونا في ذلك الوقت.


تجدر الإشارة إلى أن الهند كانت قد أطلقت مركبة Chandrayan-1 الفضائية نحو القمر في نوفمبر 2008، وبقيت هذه المركبة تعمل في مدار حول القمر حتى أغسطس عام 2009، وفي يوليو 2019 أطلقت بعثتها القمرية الثانية Chandrayaan-2، والتي كان من المخطط في إطارها أن تهبط المركبة على سطح القمر، لكن في 7 سبتمبر من العام نفسه فقد الاتصال مع تلك المركبة عندما كانت على ارتفاع 2.1 كلم عن سطحه، وأعلن بعدها عن تحطمها أثناء محاولة هبوطها هناك.

 

RT

 




 

 


 

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