الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

الخصاونة يوجه بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

وزارة العمل: عطلة عيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

روسيا تسبق دولة عربية في التجارة مع الهند

الأمانة: شكاوى المواطنين من القوارض تعالج خلال 48 ساعة

تعرّف على آلية دخول السوريين للأردن

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

الأربعاء، 17-05-2023 03:29 م

روسيا تسبق دولة عربية في التجارة مع الهند

6464c25c4c59b74e965ac051


الوكيل الإخباري- استوردت الهند بالربع الأول من 2023 بضائع من روسيا بقيمة 15.5 مليار دولار، وبذلك للمرة الأولى احتلت روسيا المرتبة الثانية في قائمة كبار المصدرين إلى الهند.

اضافة اعلان

 

وبحسب تحليلات وكالة "نوفوستي"، التي استندت إلى بيانات من وزارة التجارة والصناعة الهندية، فقد جاءت روسيا في المرتبة الثانية بعد الصين.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات من روسيا إلى الهند في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام زادت بمقدار 4.7 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 15.5 مليار دولار.

وتعد هذه النتيجة أعلى قيمة ربع سنوية تسجلها الصادرات الروسية إلى الهند في التاريخ.

وفي الوقت نفسه، نمت الصادرات الهندية إلى روسيا بنسبة 33% لتصل إلى 946.6 مليون دولار، بينما زادت التجارة بين البلدين 4.1 مرة إلى 16.45 مليار دولار.

وظلت الصين المورد الرئيسي للسلع إلى الهند على الرغم من تراجع بيعاتها إلى الهند بنسبة 15.4% في الربع الأول لتصل إلى 22.6 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت في الربع الأول من 2023 نحو 12.7 مليار دولار مقارنة بـ 12.1 مليار دولار في العام السابق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646486f64c59b7551e3cca58

صحيفة أمريكية: منظومات "باتريوت" لا تحمي أوكرانيا من الغارات الجوية الروسية

6464d6ef42360439777edf14

الإعلان عن زيارة سلطان عمان لمصر يوم الأحد

6464cb854c59b7482344be23

كيليتشدار أوغلو: لن نترك تركيا للعقلية المريضة

172649 (1)

مسؤول سوري: الأسد يحضر القمة العربية

6464af4a4236043bff694618

المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة

6464af144c59b7551e3cca7b

بولندا تعلن تسليم معظم مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" إلى كييف

أخبار متعلقة
image

فيضانات بالصومال وبورما وموجات حر في الهند

image - 2023-05-09T095329.157

تقرير: موجة الحر في آسيا تهدد السكان

image - 2023-05-08T085900.952

ارتفاع ضحايا انقلاب قارب في كيرالا الهندية إلى 22 شخصاً

64564a434236041a5e30c90b

وكالة: مقتل ما لا يقل عن 54 شخصا في أعمال شغب بالهند

imo9903

حجب تطبيق "ايمو" عن العمل في هذه الدولة !

644e2b0d42360411b3072eb3

مصرع 9 أشخاص في حادث تسرب للغاز في الهند