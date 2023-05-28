مودي يدشن مبنى البرلمان الجديد في الهند

الوكيل الإخباري- يدشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد مبنى البرلمان الجديد، في حدث أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعته.



وكتب مودي في وقت متأخر من أمس السبت في تغريدة على "تويتر": "برلماننا الجديد حقا منارة لديمقراطيتنا. ويعكس تراث الأمة الغني وتطلعاتها النابضة بالحياة للمستقبل".



وبمناسبة تدشين مبنى البرلمان، سيطلق مودي عملة معدنية خاصة بقيمة 75 روبية.



لكن أحزاب المعارضة في الهند أعلنت، الأربعاء الماضي، مقاطعتها لافتتاح مبنى البرلمان متهمة مودي بـ "إهانة خطرة" للديمقراطية باستبعاد الرئيس دروبادي مورمو من التدشين.



كما أثار بعض السياسيين تساؤلات حول تاريخ تدشين المبنى الجديد الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد فينياك دامودار سافاركار وهو مفكر هندوسي بارز كان معلما لقاتل المهاتما غاندي.



ويعد تشييد هذا المبنى جزءا من مشروع سنترال فيستا الذي يهدف إلى تجديد أو استبدال المرافق الحكومية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، بما فيها مقر إقامة جديد لرئيس الوزراء.

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روسيا اليوم