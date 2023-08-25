الجمعة 25-08-2023
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الجمعة، 25-08-2023 12:39 ص

الولايات المتحدة تعدّل مدمراتها الشبحية!

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الوكيل الاخباري- ذكر موقع USNI News أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع لتحديث مدمرات Zumwalt الشبحية وتزويدها بأسلحة جديدة.اضافة اعلان


وجاء في منشور على الموقع: "وصلت المدمرة الأساسية من مدمرات Zumwalt الأمريكية إلى حوض Ingalls Shipbuilding بولاية ميسيسيبي لتخضع لعمليات تحديث، إذ يفترض أن يتم تجهيزها بأسلحة جديدة وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت".

ومن جهتهم أشار الخبراء في سلاح البحرية الأمريكي إلى "أن التحديثات التي ستدخل على السفينة ستبقيها كواحدة من أكثر السفن العسكرية تقدما من الناحية التكنولوجية وأكثرها فتكا في البحرية الأمريكية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة المذكورة ستحصل على منظومات C-HGB لإطلاق الصواريخ الفرط الصوتية، إذ سيتم تفكيك أسلحتها التقليدية مثل المدافع وسيتم استبدالها بأربع خلايا إطلاق عمودي للصواريخ، يمكن لكل خلية منها استيعاب 3 صواريخ من طراز C-HGB، ومن المفترض أن تنتهي أعمال تحديث هذه السفينة عام 2025.

 




 

 


 

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