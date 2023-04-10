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الإثنين، 10-04-2023 09:48 ص

اليابان تعد بمواصلة ممارسة ضغط العقوبات على روسيا

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الوكيل الإخباري- أعلن أمين عام حكومة اليابان هيروكازو ماتسونو أن اليابان ستواصل بالتعاون مع بلدان "مجموعة السبع الكبار" والمجتمع الدولي فرض عقوبات على روسيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا.

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وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا فإن اليابان بصفتها دولة رئيسة في "مجموعة السبع الكبار" والعضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي ستواصل - من أجل حماية النظام العالمي المعتمد على سيادة القانون – بالتعاون مع بلدان "مجموعة السبع الكبار" والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات شديدة لصد روسيا وتعزيز مساعدتها لأوكرانيا".

وإجمالا أعلنت اليابان منذ بداية فرض العقوبات على روسيا عن تجميد حسابات تابعة لـ 987 مواطنا روسيا بمن فيهم 304 أشخاص من المناطق الروسية الجديدة وشبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى 129 مؤسسة و12 بنكا، كما فرضت قيودا على الصادرات من اليابان تخص 357 منظمة وشركة ومؤسسة روسية ذات صلة بصناعة الدفاع.

وقبل ذلك فرضت طوكيو حظرا على تصدير البضائع الفاخرة بما فيها السيارات الفارهة والكهول ومستحضرات التجميل والمنتجات الجلدية إلى روسيا، وذلك بالإضافة إلى المعدات عالية التقنية لتكرير النفط وبعض أنواع المنتجات الطبية وأشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر الكمومية ومكوناتها والطابعات ثلاثية الأبعاد والمواد الاستهلاكية لها ومعدات إنتاج الخلايا الشمسية عالية الكفاءة لوقود الهيدروجين والطاقة المتجددة ومضخات التفريغ ومعدات التبريد المصممة لدرجات حرارة منخفضة للغاية والطائرات ولعب الأطفال. كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وتقديم بعض الخدمات المالية وحظر على استيراد الذهب والأدوات الآلية وأنواع معينة من الخشب والفودكا من روسيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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