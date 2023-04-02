وزيرا خارجية اليابان والصين يلتقيان لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام

الوكيل الإخباري - التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بنظيره الصيني تشين جانج في الصين اليوم الأحد لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.



وأعرب الجانبان مسبقا عن رغبتهما في تحسين العلاقات، التي تضررت بسبب الكثير من القضايا الشائكة.

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وكانت آخر زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019، كما كان آخر لقاء مباشر بين وزيري خارجية الدولتين في أواخر عام 2020.



وطوكيو وبكين على خلاف بشأن السيادة على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، وتدير اليابان الجزر وتطلق عليها اسم سينكاكو بينما تطالب بها الصين التي تسميها جزر دياويو.



كما هناك خلاف بين الدولتين بشأن القيود الجديدة المفروضة على تصدير اليابان لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، والتخلص من مياه التبريد الملوثة من المفاعل النووي المتضرر في فوكوشيما في المحيط الهادئ.



وقد تم الاتفاق على لقاء الوزيرين خلال مباحثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-المحيط الهادي في بانكوك في نوفمبر الماضي.

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