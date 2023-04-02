الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

إرادات ملكية بالخالدي والهبارنة وابو عرابي

تسيير أول رحلة طيران بالهيدروجين الأخضر بين أوروبا وأستراليا

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

الأردنيون يترقبون اعلان الحكومة لعطلة رسمية

وسائل إعلام: السعودية ستوجه دعوة للرئيس الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

3460 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

اعلان فرص عمل في اربد

أول إجراء في الأردن بشأن فطر "كانديدا أوريس" القاتل

هجوم أوكراني ضد رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن

25 ألفا و757 شكوى عامة تعامل معها الحكام الإداريين العام الماضي

الأحد، 02-04-2023 01:33 م

وزيرا خارجية اليابان والصين يلتقيان لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام

image (2)


الوكيل الإخباري - التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بنظيره الصيني تشين جانج في الصين اليوم الأحد لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأعرب الجانبان مسبقا عن رغبتهما في تحسين العلاقات، التي تضررت بسبب الكثير من القضايا الشائكة.

اضافة اعلان


وكانت آخر زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019، كما كان آخر لقاء مباشر بين وزيري خارجية الدولتين في أواخر عام 2020.


وطوكيو وبكين على خلاف بشأن السيادة على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، وتدير اليابان الجزر وتطلق عليها اسم سينكاكو بينما تطالب بها الصين التي تسميها جزر دياويو.

كما هناك خلاف بين الدولتين بشأن القيود الجديدة المفروضة على تصدير اليابان لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، والتخلص من مياه التبريد الملوثة من المفاعل النووي المتضرر في فوكوشيما في المحيط الهادئ.


وقد تم الاتفاق على لقاء الوزيرين خلال مباحثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-المحيط الهادي في بانكوك في نوفمبر الماضي.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
689

تسيير أول رحلة طيران بالهيدروجين الأخضر بين أوروبا وأستراليا

642978a742360453fd515d56

وسائل إعلام: السعودية ستوجه دعوة للرئيس الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

642977a442360457233bcdee

أنطاليا التركية تستقبل قرابة 8 آلاف سائح في الربع الأول من العام أغلبهم روس

642970e84236045e6d7ee299

الدفاع الروسية تعلن تصفية نحو 400 جندي أوكراني

AP22278723347060

هجوم أوكراني ضد رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن

Russia_Belarus_Nuclear_Weapons_Explainer_68987--2351f

بوتين يشيد بالتعاون الدفاعي مع بيلاروسيا رغم ضغط العقوبات

أخبار متعلقة
5a52d585-emarat-news_2022-10-23_10-21-28_379723

انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية

640870cc42360458e905f271

ألمانيا: سنزيد دعم أوكرانيا في حال زودت الصين روسيا بالأسلحة

image (56)

واشنطن تتخوف من تجسس الرافعات الصينية بالموانئ الأمريكية

640438644c59b73f1f5c4a9f

سياسي روسي: الصراع بين الولايات المتحدة والصين أمر لا مفر منه

image (52)

رصد 44 سفينة صينية في مياه الفلبين الإقليمية

image (51)

الصين تزيد ميزانية الدفاع بنسبة 7.2% في 2023