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الخميس، 06-04-2023 03:40 م

فقدان مروحية تابعة للجيش الياباني على متنها 10 أفراد

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع في اليابان أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تحمل طاقمها المكون من 10 أفراد، اختفت عن الرادار أثناء تحليقها حول جزيرة مياكو في محافظة أوكيناوا، جنوب البلاد.

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وقال خفر السواحل إنه تلقى معلومات عن اختفاء مروحية من طراز يو إتش -60 بلاك هوك تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية من على الرادار في مهمة مساء الخميس بالقرب من جزيرة مياكو.


وفي وقت لاحق أعلن أنه عندما كانت سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني تفتش المياه، عثرت على المروحية عائمة، فيما عمليات البحث عن الطاقم لا تزال جارية.


وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن وزارة الدفاع تحقق و"سنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياتهم".


وذكر تلفزيون "إن اتش كيه" العام أن المروحية، المشاركة في مسح للأرض، اختفت عن الرادار بعد حوالي ساعة من مغادرتها قاعدة في جزيرة مياكو وقبل حوالي نصف ساعة من عودتها المقررة.

 

RT

 




 

 


 

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