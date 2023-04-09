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الأحد، 09-04-2023 08:53 م

إغلاق مئات المدارس الإبتدائية في اليابان بسبب انخفاض معدلات المواليد

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات رسمية يابانية أنه مع انخفاض معدل المواليد في اليابان بشكل أسرع من المتوقع، تسارعت وتيرة إغلاق المدارس خاصة في المناطق الريفية والنائية، ما وجه ضربة جديدة للمناطق التي تعاني بالفعل من انخفاض عدد السكان.

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وأظهرت هذه البيانات، التي نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن أعداد المواليد في اليابان تراجعت إلى أقل من 800 ألف في 2022، وهو مستوى قياسي جديد، وفقًا لتقديرات الحكومة، وقبل حوالي 8 سنوات من المتوقع، ما وجه ضربة قاضية للمدارس العامة الأصغر التي غالبًا ما تكون في قلب البلدات والقرى الريفية.


وأفادت البيانات الحكومية بأن حوالي 450 مدرسة تُغلق كل عام، وفى خلال الفترة بين عامي 2002 و2020، تم إغلاق ما يقرب من 9 آلاف مدرسة إلى الأبد، ما جعل من الصعب على المناطق النائية جذب السكان الجدد والشباب.


من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإجراءات غير مسبوقة لزيادة معدل المواليد في البلاد، بما في ذلك مضاعفة ميزانية السياسات المتعلقة بالأطفال، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة التعليمية أمر بالغ الأهمية.


وبحسب الصحيفة، تتفاقم قضية المواليد المنخفضة في آسيا، حيث أدت تكاليف تربية الأطفال إلى تقليل معدلات المواليد في كوريا الجنوبية والصين المجاورتين لليابان، غير أن الوضع في طوكيو بات حرجًا بشكل خاص.

 

بترا

 




 

 


 

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