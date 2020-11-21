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السبت، 21-11-2020 03:44 ص

امريكا : لا نريد حرباً مع الصين

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الوكيل الاخباري - أعلن البنتاغون أنه لا يريد وقوع حرب بين الولايات المتحدة والصين أبدا، وأن واشنطن ستواصل استراتيجيتها لردع بكين.

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وقال نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتن خلال مؤتمر صحفي يوم امس الجمعة: "لدينا خصوم، وخاصة الصين التي تتطور بسرعة عالية".

 

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالتفوق على الصين في المجال العسكري، لكن الأخيرة قد تلحق ببلاده في المستقبل.


وتابع: "لا يمكننا السماح بذلك. أعرف أن بلادنا لن تريد حربا مع الصين أبدا، وهذا يعني أنه ينبغي علينا ردع الصين من أجل منع وقوع حرب معها".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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