انزعاج أممي لمداهمة مبنى سفارة المكسيك في الإكوادور

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش فجر اليوم عن انزعاجه إزاء الدخول القسري لقوات الأمن الإكوادورية إلى مبنى السفارة المكسيكية في كيتو.

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وأكد غوتيريش في بيان صدر باسمه "المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها"، مشددًا على وجوب احترام هذا المبدأ في جميع الأحوال، وفقًا للقانون الدولي.

وشدد غوتيريش على أن انتهاكات هذا المبدأ تعرض للخطر مواصلة العلاقات الدولية الطبيعية، التي تعتبر بالغة الأهمية لتعزيز التعاون بين الدول، داعيًا إلى الاعتدال. وحث الأمين العام الحكومتين على حل خلافاتهما بالوسائل السلمية.