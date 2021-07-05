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الإثنين، 05-07-2021 08:11 ص

انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند - فيديو

انفجار
من المصدر


الوكيل الإخباري - أصيب أكثر من 20 شخصا بانفجار قوي وقع الليلة الماضية فى مصنع كميائيات بضواحى العاصمة التايلاندية بانكوك، حسبما أفادت وسائل إعلام في البلاد.

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وذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.


ووقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي للبلاد، في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانغفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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