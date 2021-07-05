انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند - فيديو

الوكيل الإخباري - أصيب أكثر من 20 شخصا بانفجار قوي وقع الليلة الماضية فى مصنع كميائيات بضواحى العاصمة التايلاندية بانكوك، حسبما أفادت وسائل إعلام في البلاد.
وذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.
ووقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي للبلاد، في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانغفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.
#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #ระเบิดกิ่งแก้ว โรงงานสารเคมีระเบิด บ้านอยู่ถนนกาญจนาภิเษก ได้ยินเสียง ดังมาก และบ้านสั่นเลน คลิปจากกล้อง รปภ หน้าหมู่บ้าน pic.twitter.com/zIfjgy1hh4— Hong (@hongxth) July 4, 2021
المصدر : روسيا اليوم