العراق: مصرع مدني وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية

الوكيل الإخباري- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، مصرع مدني وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

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وذكرت الخلية، أن "مخلفات حربية انفجرت قرب معمل الإسمنت في الجهة الغربية لمحافظة كربلاء، مما أسفر عن مصرع مدني وإصابة آخر نتيجة بحثهما داخل مخلفات السكراب، دون علمهما بوجود مخلفات حربية".



