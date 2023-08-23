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الأربعاء، 23-08-2023 10:12 ص

انقطاع الكهرباء عن الآلاف بولاية تكساس الأميركية بفعل عاصفة مدارية

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الوكيل الإخباري - اجتاحت العاصفة المدارية هارولد الجزء الجنوبي من ولاية تكساس الأميركية، أمس الثلاثاء، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لتتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في ظل تحذير خبراء الطقس من احتمال وقوع فيضان وأضرار طفيفة.

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وقالت خدمة الطقس الوطنية إن تحذيرا من العاصفة المدارية صدر لنحو 1.3 مليون شخص في المنطقة التي تعرف بالجنوب العميق وفي وادي ريو جراندي، إذ يأتي هارولد محملا برياح سرعتها 80 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة قد يصل ارتفاع مياهها إلى 15 سنتيمترا في بعض المواقع.


وذكرت الخدمة أن العاصفة ربما تسفر عن فيضان ساحلي وفيضانات على امتداد أنهار وطرق وفي المناطق التي يضعف فيها تصريف المياه، ويحتمل أن تُلحق الرياح القوية أضرارا طفيفة بالمنازل والبنية التحتية.

 

وذكرت خدمة الطقس الوطنية أن العاصفة المدارية التي تتحرك بسرعة ربما تصل إلى جزيرة بادري في تكساس.

 




 

 


 

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