وزارة الكهرباء العراقية تعلن عن عودة تدريجية للمنظومة الكهربائية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس السبت، عن عودة تدريجية للمنظومة الكهربائية بعد ساعات على انقطاع شبه تام في أغلب المحافظات العراقية.

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وذكرت في بيان صحفي أن "المنظومة الكهربائية تواصل تحسن أحمالها وإنتاجها تدريجيا بعد معاودة تشغيل وحداتها التوليدية، وربط خطوط نقل الطاقة التي انفصلت إثر حوادث فنية طارئة، والتي تسببت بإنطفاء الكهرباء".



وأضافت أن "الجهود الآن مستنفرة في مركز السيطرة الوطني، وتجري معاودة تجهيز المناطق تباعا بالكهرباء بعد عزل مكانات الحوادث الطارئة".



وأدى حريق بمحطة البكر التحويلية "132 ك ف" في البصرة إلى انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وعرض المنظومة للانقطاع التام، في وقت قالت مصادر حكومية إن الحريق سببه عمل تخريبي.

RT