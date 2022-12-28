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الأربعاء، 28-12-2022 07:38 ص

انقطاع الكهرباء عن 1.2 مليون شخص في كندا جراء العواصف الثلجية

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام كندية بأن هطول الأمطار الثلجية والثلوج أدى إلى انقطاع الكهرباء عما مجموعه 1.2 مليون شخص خلال الأيام الأخيرة.

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وأشارت قناة "سي تي في" إلى أن محافظة كيبيك أصبحت الأكثر تضررا، حيث انقطع الكهرباء عن 670 ألف شخص. ولا يزال أكثر من 42 ألفا منهم بدون كهرباء حتى الآن.
وفي محافظة أونتاريو أعيد الكهرباء إلى 430 ألف منزل، ولا تزال 20 ألفا أخرى بانتظار عودة الكهرباء في الأيام القريبة القادمة.


وفي نيو برونزويك انقطع الكهرباء عن 70 ألف مستهلك. وتمت استعادة عمل الشبكات بالكامل تقريبا.


ويشار إلى أن المناطق الشرقية من كندا تشهد العواصف الثلجية منذ 23 ديسمبر الجاري. وضربت العواصف عددا من المدن الكبرى مثل مونتريال وأوتاوا وتورونتو.


وألحقت العاصفة أضرارا كبيرة بالشبكات الكهربائية، وأسفرت عن إلغاء وتأجيل المئات من الرحلات الجوية في المطارات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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