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السبت، 24-12-2022 07:09 ص

عاصفة ثلجية تجتاح كندا وتتسبب في إلغاء رحلات الطيران

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الوكيل الإخباري - تسببت الرياح القوية والأمطار الجليدية والتساقط الكثيف للثلوج في إغلاق المدارس في كندا وقطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية قوية جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الكندية إلى أن تطلب من الكنديين البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر.

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وقال عالم الأرصاد الجوية ستيف فليسفيدير من وزارة البيئة الكندية إن العاصفة من المتوقع أن تؤثر على حوالي ثلثي المواطنين الكنديين بسبب عبورها على أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي.


وقال "في كل موسم للشتاء، نتوقع عواصف (لكن) هذه العاصفة كبيرة".


وألغت شركة "ويست جيت إيرلاينز"، ثاني أكبر شركات الطيران في كندا، استباقيا جميع رحلاتها في مطارات تورونتو وأوتاوا وكيبيك بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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