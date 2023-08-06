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الأحد، 06-08-2023 12:48 ص

ايعاز رئاسي عراقي عاجل بفتح تحقيق في حادثة الدب

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الوكيل الاخباري- أمر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول شكوى بوجود خلل بإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، ما انعكس سلبا على أدائها.

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وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه "بناء على ورود شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن وجود خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وجه رئيس المجلس، محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلبا على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين".


وفي وقت سابق، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق تسبب دب في تأخير رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من دبي إلى بغداد.

 




 

 


 

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