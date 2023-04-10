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الإثنين، 10-04-2023 06:47 م

باكستان: 4 قتلى و15 إصابة بانفجار عبوة ناسفة

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الوكيل الإخباري - لقي ما لا يقلّ عن 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون بجروح، في هجوم بعبوة ناسفة استهدف سيارة للشرطة، اليوم الاثنين، في جنوب غرب باكستان.

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وبحسب وكالة فرانس برس، قال مسؤول في الشرطة المحلية إنّ "التحقيقات الأولية تشير إلى زرع عبوة ناسفة في دراجة نارية، وتفجيرها عن بُعد"، حيث وقع الانفجار في سوق مزدحم في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.


وأضاف أنّ 4 أشخاص على الأقلّ هم "شرطيان ومدنيان" قتلوا في الانفجار، ولم تعلن أيّة جهة مسؤوليتها عن الهجوم.


وقال المتحدث باسم مستشفى ساندمان، وسيم بايج، إنّ "فتاة تبلغ 5 سنوات من بين القتلى".


بترا

 




 

 


 

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