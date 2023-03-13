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الإثنين، 13-03-2023 03:44 م

جزر المالديف تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية في جزر المالديف، في بيان اليوم الاثنين، إن حكومة البلاد قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

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وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن حكومة جزر المالديف ترحب بالإعلان الثلاثي المشترك للسعودية وإيران والصين عن التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.


وأضافت الوزارة: "في ضوء هذه التطورات الإيجابية والمشجعة ، قررت حكومة جزر المالديف استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية".

ومن المعروف، أن جزر المالديف قطعت العلاقات السياسية مع إيران في 17 مايو 2016 في عهد الرئيس السابق عبد الله يمين عبد القيوم.


في وقت سابق، أعلنت إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية بمبادرة صينية وإعادة فتح السفارتين في البلدين، في غضون شهرين.

 

RT

 




 

 


 

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