الكرملين لا يستبعد حضور بوتين قمة مجموعة العشرين بالهند

الوكيل الإخباري - أعلن الكرملين اليوم الاثنين أنه لا يستبعد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة المقرر عقدها في التاسع والعاشر من سبتمبر بنيودلهي.



ولم يسافر بوتين حتى الآن إلى أراض خارج الاتحاد السوفييتي السابق منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير العام الماضي، ولم يحضر قمة مجموعة العشرين في نوفمبر التي انعقدت في بالي بإندونيسيا.

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وأجاب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عند سؤاله عما إذا كان بوتين سيحضر قمة نيودلهي قائلا "لا يمكن استبعاد ذلك. تواصل روسيا المشاركة بشكل كامل في إطار عمل مجموعة العشرين. وتنوي الاستمرار في ذلك. لكن لم يُتخذ أي قرار بعد".

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