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السبت، 12-02-2022 10:55 ص

نوفوستي: موظفو البعثة الدبلوماسية الروسية بدأوا بمغادرة أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-نقلت وكالة "نوفوستي" اليوم السبت عن مصدر مطلع أن موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية يغادرون أوكرانيا.

وقال المصدر ل" نوفوستي" : "وفقا لإفادات المواطنين الأوكرانيين، فقد بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصليات في أوكرانيا بالمغادرة إلى روسيا. وتدل على ذلك - بين أمور أخرى - الصعوبات التي يواجهها الراغبون في التسجيل لزيارة القنصليات والسفارة".

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وتابع المصدر: "على خلفية عمليات الإجلاء التي أعلنها رسميا عدد من الدول الغربية، يوحي ذلك بأن موسكو قررت اتباع نفس الطريق".


وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رجح أن تنصح موسكو الطاقم غير الأساسي لمؤسساتها الدبلوماسية في أوكرانيا بالمغادرة مؤقتا، وذلك بعد قرار بعض الدول الغربية إجلاء أسر موظفي سفاراتها من كييف ودعوة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ما يدفع روسيا للاشتباه بأن استفزازات ما ربما تحضر في أوكرانيا، كما قال لافروف.

 

روسيا اليوم

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