الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأحد 8/11/2020

وفيات الأحد 8/11/2020

المملكة على موعد مع أمطار غزيرة اليوم

محافظ اربد للوكيل : لا نية لعزل مناطق جديدة في المحافظة

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : لا يجوز فصل الطالب لعدم دفعه الرسوم المدرسية

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 مريضا بكورونا في المستشفى منهم 35 بحالة حرجة

رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : لجنة مختصة لتشكيلات وظائف 2021 تنهي عملها قريباً

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عمل فرق التقصي الوبائي مستمر خلال الحظر الشامل

وزير الاعلام يدعو الأردنيين إلى التزود بالمواد الغذائية دون تزاحم




الأحد، 08-11-2020 06:50 ص

فجر جديد لأميركا

بايدن في خطاب النصر: سأباشر بالقضاء على كورونا

باي
جو بايدن


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في خطاب النصر الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية بالقول: "شعب هذه البلاد قال كلمته".

اضافة اعلان
 

وأضاف أنه يتفهم خيبة أمل الذين صوتوا لترامب ، مشيرا إلى أن جزءا من التفويض الذي أعطي له هو أن نتعاون كجمهوريين وديمقراطيين من أجل رفعة أميركا.

وتعهّـد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمام أنصاره في ويلمينغتون ديلوير، بأن يكون أميركيا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع.


وحول أزمة كورونا، أكد بايدن أنه سيباشر منذ الاثنين بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كورونا، مضيفا: "نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد وبناء العدالة".


هاريس: فجر أميركي جديد
من جانبها، قالت نائب الرئيس الأميركي المنتخب، كامليلا هاريس في خطاب النصر أنهم منحوا فجرا جديدا للولايات المتحدة.


وأضافت هاريس في كلمتها: "لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات، لقد اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة."


وأهدت هاريس فوزها للنساء الأميركيات من مختلف الأعراق، مؤكدة لكل الأميركيين: "أيا كان من صوتم له فسنكون نزهاء وموالون لكم جميعا.؟

 

المصدر : سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
جارد

سي إن إن : صهر ترامب دعاه للاعتراف بنتائــج الانتخابات

5f9425384236043d28003e1b

اندلاع حرائق واسعة في الجزائر

p08xbcr6

جو بايدن : سأكون رئيساً لكل الامريكيين

22

خطاب مرتقب للرئيس الامريكي الجديد جو بايدن

5fa72a1e4236042ecd7e9eda

تويتر يضع علامة تحذيرية على تغريدة فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

000_8UH9Y7

شاهد بالفيديو ... لحظة ابلاغ جو بايدن بانه الرئيس الجديد لامريكا

أخبار متعلقة
بايدن

بايدن واثقا بفوزه : خطتي لمواجهة كورونا في اليوم الأول من الرئاسة

با

السباق نحو البيت الأبيض .. بايدن متفائل بفوزه وترامب يلجأ للقضاء

602x338_cmsv2_1d5002e6-6f55-5b0f-bdc3-7a27f7d211cc-4868586-602x330

لهذا السبب قد يتأخر إعلان الفائز برئاسة أميركا

باي

في استطلاعات الرأي الأمريكي .. بايدن يقترب من خط النهاية

بايدن

أمريكا .. استطلاعات الرأي ترجح كفة بايدن على ترامب

image (1)

الصين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا