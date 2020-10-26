الصين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

الوكيل الإخباري- رحبت الصين، اليوم الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصلت إليه اللجنة الليبية المشتركة (5+5) يوم الجمعة الماضي بجنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجة الصينية جاو لي جيان في تصريح صحافي اليوم "نرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين طرفي النزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى وضع المصالح الوطنية والشعب في المقام الأول، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجدية، واستئناف عملية التسوية السياسية على هذا الأساس.



واضاف "الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور إيجابي من أجل استعادة السلام والاستقرار في ليبيا".



