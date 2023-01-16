الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

الإثنين، 16-01-2023 10:04 ص

بدء التدريبات الجوية التكتيكية لدولة الاتحاد

63c4f22f4c59b74c562ab338


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن بدء التدريبات الجوية التكتيكية لدولة الاتحاد.

وقد بدأت الوحدات الروسية والبيلاروسية المناورات، وهي تشكل جزءا من عنصر الطيران في التجمع الإقليمي للقوات، حيث تضع تلك الوحدات الهدف الرئيسي لها زيادة قابلية التشغيل البيني في أداء مهام التدريب القتالي.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع البيلاروسية: "خلال المناورات، من المقرر العمل على مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك إجراء الاستطلاع الجوي، تسيير دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول حدود البلاد، تقديم الدعم الجوي لتجمعات القوات، إنزال القوات التكتيكية المحمولة جوا، تسليم البضائع وإجلاء الجرحى"، فيما أشارت الوزارة إلى أن جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية البيلاروسية وقوات الدفاع الجوي ستشارك في هذه المناورات التي سوف تستمر حتى 1 فبراير.

وكان رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن تعزيز مجموعة القوات البيلاروسية الروسية يهدف إلى تعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد، وليست موجهة ضد دول ثالثة.

بدوره، أفاد نائب وزير الدفاع أندريه جوك بأن البلدين سيواصلان تحسين تدريب الجيش، وبعد تدريبات الطيران التكتيكية سيتم إجراء أنواع مختلفة من تدريب هيئة الأركان، حيث ستكون التدريبات المشتركة "درع الاتحاد 2023" أحد مراحل الإعداد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
AFP_336U9U7

بعد استقالة وزيرة دفاع ألمانيا.. شولتس يسعى لاختيار خليفة لها سريعا

63c52fea4c59b75a5734103e

قوات الأمن البولندية تحاول إجبار اللاجئين على دخول بيلاروس 3 مرات خلال أسبوع

63c536264c59b759753f58e1

19 قتيلا في حادث مروري في السنغال

thumbs_b_c_c3326ac3aaf3fa65a2e51bcf3369fad7

استئناف حركة الملاحة في مطار بغداد عقب تحسن الرؤية

63c5286642360457496b8b30

الكرملين يفند الإشاعات عن خلاف بين الدفاع الروسية و"فاغنر"

202009100238513851

الأحوال الجوية توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي

أخبار متعلقة
6389e1034c59b72c0b0a2092

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

63a6bddd423604238e0b1d38

الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تعملان بنشاط لحماية حدود دولة الاتحاد