السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الوظائف خلال 2023 في الشرق الاوسط .. 56% يبحثون عن وظيفة جديدة و20% يسعون لزيادة الراتب

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز أكثر من 370 جثمانا بسجون الموتى

السبت، 24-12-2022 12:42 م

الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تعملان بنشاط لحماية حدود دولة الاتحاد

63a6bddd423604238e0b1d38


الوكيل الاخباري- قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، إن روسيا وبيلاروس تعملان بنشاط لحماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد، وتحديث البنية التحتية الحدودية.

وأكد غالوزين: "موسكو ومينسك تتعاونان بنشاط في حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد، بما في ذلك ما يتعلق بتحديث البنية التحتية الحدودية".

وتابع قائلا: "تتبادل خدمات الحدود في بلدينا المعلومات في الوقت الفعلي بشأن قضايا الدخول والخروج، وتحتفظ بـ"قوائم إيقاف" مشتركة فيما يتعلق بالأجانب الذين يعتبر وجودهم غير مرغوب فيه على أراضي دولتينا.

ووفقا له: "يجري اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز مساحة الهجرة المشتركة لروسيا وبيلاروس في إطار مفهوم سياسة الهجرة لدولة الاتحاد الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2021 وخطة العمل التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا لتنفيذه".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a6c8eb4c59b759302b16c1

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

63a6cb154236042389079fa4

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

image - 2022-12-24T131116.039

النواب الإيطاليون يعتمدون ميزانية 2023

63a6c0de4c59b759286ae533

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

thumbs_b_c_ecf67ffe55b6fab03274017628e64200

صحيفة: الولايات المتحدة تفقد هيمنتها ببطء ولكن بثبات

unicef-2b1

اليونيسف: الجفاف يفاقم معاناة الأطفال في القرن الإفريقي

أخبار متعلقة
63909cee4236044101345b06

الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون دولار لدعم المعارضة البيلاروسية

638ef1214c59b74c59654f57

صحيفة: الاتحاد الأوروبي ينشر حرس حدوده لأول مرة في دول البلقان

63821d084c59b772a92f18f4

وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي