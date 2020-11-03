بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في أميركا

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية الأميركية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة حسب واشنطن بوست.

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وبدأت عملية التصويت فعليا في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينيتش، عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أميركية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وكونيتيكت وماين.



وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأميركية بشكل خاص إلى 6 ولايات هي ولاية بنسلفانيا، المهمة للطرفين الجمهوري والديمقراطي، إذ تملك 20 صوتا في المجمع الانتخابي والذي يشترط ان يحصل فيه الفائز على 270 صوتا للفوز .

يذكر ان الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد بدأت مبكرة هذه الدورة وقبل شهر تقريبا، حيث أرسل الناخبون طلبات الانتخاب عبر البريد ، واعتمدت هذه الطريقة بسبب ظروف جائحة كورونا .



وأدلى حوالي 100 مليون أميركي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، حيث أدلى 7ر35 مليون ناخب، باصواتهم بشكل مبكر ومباشر بينما وصل عدد الذين صوتوا عن طريق البريد ما يزيد عن 64 مليون ناخب.



