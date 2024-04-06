بريطانيا .. إلغاء 70 رحلة جوية بسبب الرياح العاتية

الوكيل الاخباري- ذكرت قناة itv البريطانية أنه تم إلغاء حوالي 70 رحلة جوية في بريطانيا بسبب الرياح القوية التي خلفتها العاصفة كاثلين.

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ووفقا للقناة ألغيت عشرات الرحلات الجوية في بريطانيا بسبب الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، خلال أشد أيام العام حرارة حتى الآن.



وأشارت القناة إلى أنه تم إلغاء حوالي 70 رحلة طيران مجدولة تتوافد إلى المطارات البريطانية وتغادر منها قبل منتصف نهار يوم السبت، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر بسبب الرياح القوية.



ويغطي التحذير شمال غرب وجنوب غرب بريطانيا وأجزاء من أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء.