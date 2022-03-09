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الأربعاء، 09-03-2022 11:59 ص

بريطانيا تحظر تصدير سلع وتكنولوجيا الفضاء إلى روسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن المملكة المتحدة تفرض حظرا على تصدير السلع وتكنلوجيا صناعة الطيران والفضاء إلى روسيا.

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وجاء في البيان أن "الإجراءات التجارية الإضافية ستمنع تصدير السلع والتقنيات المتعلقة بصناعة الطيران والفضاء من المملكة المتحدة إلى روسيا، بما في ذلك خدمات التأمين وإعادة التأمين".


هذا يعني أنه سيتم إلغاء بطاقات التأمين الحالية، ولن تتمكن شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة المتحدة من دفع تعويضات على بطاقات التأمين الحالية في هذه القطاعات.


وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


ورد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

 

سبوتنيك

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